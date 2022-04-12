華新麗華砸2億美元 入主印尼旭日搶攻電池原料市場

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（中央社記者潘智義台北12日電）電動車帶動電池市場加溫，電池正極材料上游化工原料硫酸鎳成為熱門產品，華新麗華今天表示，明年印尼廠可望投產的冰鎳，就是硫酸鎳上游原料。

華新麗華11日董事會決議，分別向青山集團旗下Ever Rising Limited及Berg Holding Limited 取得印尼旭日公司（PT. Sunny Metal Industry）50.1%股權，交易金額為2億美元，於印尼緯達貝青山工業園區（PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park）投資冰鎳廠及發電廠。

華新接受電訪時說明，11日董事會通過投資冰鎳廠，是從既有的不銹鋼製程所需鎳生鐵原料，進一步擴增產品種類，跨入電池用鎳市場，冰鎳再製成硫酸鎳，即為電池正極材料上游的化學原料。

華新解釋，取得印尼旭日公司（PT. Sunny Metal Industry ）50.1%股權後，在既有投資的鎳生鐵產線之外，再擴增冰鎳產線，正可充分利用印尼當地盛產的紅土鎳礦。

華新本次取得旭日公司過半股權，投入冰鎳產線及電廠建置，完成後華新麗華整體鎳產量預計增加70%至約 6.8萬噸，供應不銹鋼、電動車與儲能設備等製造廠商所需。

華新麗華指出，將增加冰鎳及鎳生鐵產能投資，本次所取得股權之旭日公司刻正建設4條冰鎳（Rotary Kiln Electric Furnace）迴轉窯電爐產線，以及1座每小時發電量38萬KWH的自有電廠。

華新表示，旭日公司建廠工程自2021年中開始，預計於2022年底完工，自有電廠則預計於2023年第2季完工，峻工前華新麗華預計依持股比例再提供工程款約1.8億美元。

華新規劃旭日公司於2023年全產全銷，每年將可生產純鎳金屬5萬5000噸，為布局新能源產業重要一步。

台股掛牌兩家化工原料廠美琪瑪、康普生產硫酸鎳、硫酸鈷都是電池正極材料上游化學原料；華新麗華此次投資生產冰鎳，也將進入電池供應鏈。（編輯：潘羿菁）1110412