不畏本土疫情升溫 貿協力拚COMPUTEX辦實體展

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（中央社記者梁珮綺台北12日電）國內COVID-19疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中指出，月底單日新增本土個案可能達上千例；貿協董事長黃志芳說，會展防疫措施遵循規定，並將引進自動機器人巡場消毒等最新防疫科技，力拚台北國際電腦展（COMPUTEX）虛實整合開展。

本土確診病例屢創新高，陳時中今天上午接受專訪時指出，4月底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增本土個案可能達上千例，目前北北基桃已列入高風險區域，擬啟動快篩。

由於本土疫情升溫，外界關切會展是否將改線上舉辦，黃志芳今天下午出席立陶宛商品展示中心開幕典禮，接受媒體聯訪時表示，會展防疫措施會遵循指揮中心規定辦理，目前已成功舉辦工具機展、自行車展等大型展覽，沒有出現任何問題。

黃志芳說，未來會配合指揮中心政策全力做好防疫，並引進最新的防疫技術跟科技，像是有防疫消毒的自動機器人巡場等。

COMPUTEX因疫情影響，已有2年未舉辦實體展，黃志芳強調，力拚今年採虛實整合進行，「這對維持品牌非常重要」。

黃志芳進一步表示，與COMPUTEX同等級的會展在疫情下仍舉辦實體展，像1月在美國舉辦的消費性電子展（CES）、2月在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（MWC），「我想，COMPUTEX今年實體展要恢復展出，對維護我們的品牌是滿重要的」。（編輯：楊蘭軒）1110412