台電風控中心4月上路 分層分級每日回報

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303停電事件凸顯風險管控重要性，台電首度成立專責「風險管控中心」，建立3層機制、5級風險區分及每日風險回報，由總經理王耀庭擔任風控長，4月正式揭牌上路。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月13日

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（中央社記者曾智怡台北13日電）303停電事件凸顯風險管控重要性，台電首度成立專責「風險管控中心」，建立3層機制、5級風險區分及每日風險回報，將過往各現場單位管控的風險事件，提升至總公司統一控管追蹤，由總經理王耀庭擔任風控長，4月正式揭牌上路。

303事件後，台電為強化風險管控、避免再次發生類似大型事故，集結電廠、電網、調度、資安專業人員成立「風險管控中心」，3月23日起試運行，4月正式揭牌上路。

台電表示，11日於台電大樓舉行首場風險管控強化課程「303事故分析暨風險管控及工安意識強化班」，在遵循快篩等相關防疫措施下，由董事長曾文生、總經理王耀庭及台電工會理事長吳有彬共同帶領，號召各系統、各電廠、電網現場設備運轉操作及維護部門等近百名主管員工與會。

台電說明，風控中心由總經理親自督導擔任風控長，過往風險管控由現場單位主導，總處未配置專責人力系統性、經常性抽查，如今新建構3層風控機制，除現場風控以外，同步於橫跨全公司發電、供電、配電及核能主管單位及總公司風控中心增設專責風控機制。

同時，將風險作業項目依影響程度，擴大細分為5級風險，每日統一回報管控，同時強化抽查制度。

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王耀庭表示，風險意識、完善SOP與足夠人力的同步強化，才能真正保護同仁並確保穩定供電，正努力著手建立跨系統共通SOP，以「求同存異」為核心，後續將實際與現場同仁溝通確認可行後全面推行。

曾文生強調，將藉新設的風控中心建立跨系統SOP並清楚貫徹；並承諾努力補足基層所需人力，提早因應資深員工退休，並建立「找回老師傅」制度，回聘退休人員擔任教練、邀請參與大修作業及專業課程講授輔導等，確保專業經驗完整傳承交接，再創台電魂。（編輯：翟思嘉）1110413