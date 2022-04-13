台股量縮強彈310點 法人：待台積電轉強引人氣回流

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台積電及航運股今天領軍衝鋒，帶動台股跌深反彈大漲310點，指數重返17300點之上；不過台股今天成交值僅新台幣2609.59億元，呈現價量背離，未脫近3週的量縮格局。

法人指出，台股量能回升需要指標個股帶頭，才能引領人氣回流；短線需觀察台積電美國存託憑證（ADR）可否回神，若台積電轉強，台股仍有機會重返年線17400點之上。

美國3月消費物價指數較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅，美股四大指數開高走低；不過台股今天由台積電、聯發科、聯電等電子權值股跌深反彈，攜手航運股衝鋒，終場大漲310.74點，收在17301.65點，重返17300點之上。

不過台股今天成交值仍相對萎縮至2609.59億元，加計盤後2631.09億元；台股自3月21日至今近16個交易日中，僅3個交易日成交值超過3000億元，呈現人氣退潮的量縮走勢。

第一金投顧董事長陳奕光接受中央社記者電訪指出，台股今天是從12日低點16905點短線反彈，主要是反映台積電14日法人說明會行情、加上貨櫃三雄助攻，而台積電今天大漲16元，就貢獻大盤超過一半的漲點。

華南投顧董事長儲祥生接受記者電訪表示，美股儘管開高走低但止穩，台股基本面有支撐力道。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪指出，今天適逢週選擇權和期貨結算，台股現貨市場有拉高指數軋空意味，利用拉高大型權值股台積電、聯電及航運股價，讓空單回補；不過拉高指數過程中，成交量能仍相對不足。

觀察台股近日量縮趨勢，陳奕光分析，主要是台股人氣退潮，其中，外資法人今年迄今賣超台股累計超過5800億元，高價股表現辛苦。

儲祥生指出，台股近期量縮，主要是缺乏「像樣」的指標個股帶頭，台積電能否扮演要角，也要看台積電ADR是否回神，外資法人是否重新青睞台積電。

展望台股後市，儲祥生指出，美股要止跌，台股反彈氣勢才能延續，跌深強彈才有更多空間。他預期台股仍有機會重返年線17400點，若本週台股止穩不破底，有機會再強彈。

陳奕光指出，台股若站上年線，之後看能否重返季線約17776點之上；若能重返季線，台股有機會挑戰萬八關卡，伺機突破俄烏戰爭防線18055點。

林漢偉表示，美國科技股持續弱勢，費城半導體指數回測今年低點，預期台股仍在低檔震盪打底，未來需觀察全球匯市變化。（編輯：張良知）1110413