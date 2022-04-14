全聯台灣鯛年銷逾5億 拚智慧養殖攻綠色消費市場

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全聯攜手口湖漁類生產合作社，投入AI智能養殖漁業的行列，於111年完成面積1.2公頃的第一期智能養殖示範區。（全聯提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月14日

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（中央社記者曾智怡台北14日電）全聯台灣鯛去年銷售噸數達5500噸，業績貢獻逾新台幣5億元；全聯表示，今年將透過兼具節能、生態養殖概念的「AI智慧養殖」，盼未來台灣鯛全品項皆能來自智能養殖區，搶攻綠色消費市場。

全聯自2020年開始，攜手口湖漁類生產合作社共同推廣台灣鯛，全聯契養面積達1000公頃，契作量約也從去年6000噸大幅提升至9000噸。

全聯今天發布新聞稿指出，因應地球暖化危機，魚隻大量暴斃使得產量不穩，口湖漁類生產合作社為突破現況，自2019年開始投入AI智能養殖，斥資上億元，在今年完成面積1.2公頃的第一期智能養殖示範區，共22座智能池，透過App 24小時智慧遠端監控、控制溫度、自動投餌、投藥，降低漁民工作負擔。

傳統養殖因超抽地下水使人詬病，口湖漁類生產合作社透過AI智能養殖的淨水和回收系統，能大幅減少93%用水量；同時在魚池上方架設太陽能板，於離峰用電期間儲電還可大幅降低用電成本，且整體發電量大於用電量，園區內1年更可產出230萬度綠電，以漁電共生的方式，有效達到零碳綠能。

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全聯表示，台灣鯛去年銷售噸數達5500噸，自2019年起，年度銷售金額皆有2位數成長，去年業績超過5億元，熱銷前3名為整條的吳郭魚、鯛魚腹片、鯛魚排，貢獻約4億元，占整體業績近7成。

此外，全聯開賣4支具備碳足跡標籤的「好欣豬」產品，全聯表示，碳足跡標籤充分顯示產品生命週期的碳排放量，而廠商也承諾，在3年內達相較減碳基線3%以上的減碳量，共同減少資源浪費，緩解全球暖化問題。（編輯：黃國倫）1110414