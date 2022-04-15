無人機發展涉及資安 專家：應建立資通訊安全標準

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（中央社記者蘇思云台北15日電）俄烏戰爭讓無人機重要性再度被看見，專家指出，無人機應用層面廣泛，背後資安議題不容忽視，應該建立無人機資通訊安全標準，並發展無人機網路安全強化技術，才能跟上國際潮流。

財團法人電信技術中心今天舉辦世界資安趨勢研討會，聚焦在國內外無人機發展以及資安議題，邀請多位產官學代表出席分享專題演講。

國家通訊傳播委員會（NCC）委員孫雅麗致詞時表示，NCC成立國家級通訊軟體安全實驗室，5G服務也在2020年正式提供服務，因此聚焦5G網路的4個網路資安議題，包括軟體系統安全性、5G網路安全管理、5G網路的供應鏈管理以及對用戶隱私保護議題。

經濟部技術處科技專家林顯易表示，2021年東京奧運展現無人機的表演，可以看到無人機的商業、產業運用愈加普遍，近期俄烏戰爭也讓外界格外關注無人機的發展，今年3月23日也有台灣無人機大聯盟成立大會。

林顯易表示，無人機應用服務很廣泛，像是服務設施巡檢，協助檢視橋梁、建築狀況；發展精準農漁業，例如過去漁民找魚群可能是用肉眼，但現在可以透過無人機到外海幫忙找魚群，這時候無人機就要具備很強的抗風性等。

林顯易指出，無人機也可以發展物流，包括救災時運輸物品或者是都會區未來發展空中計程車概念等；無人機也可以做空中通訊中繼站，例如演唱會有時候網路比較塞車，可以讓無人機停在歌手演場會現場上空，舒緩通訊需求等。

行政院科技會報辦公室副執行秘書李育杰表示，無人機應用廣，但也可能造成相關威脅，像是威脅人身安全、透過巡檢被別人搜集關鍵基礎設施資料、飛航安全、錄音與偷拍等隱私問題、協助新式走私等其他犯罪行為以及資安漏洞等。

無人機可以分成載具、籌載、軟體、地面控制系統4部分，李育杰表示，任何一塊資安被攻破都可能造成危害，因此美國近年通過「國防授權法」禁止使用中國大疆創新的無人機產品，日本也強調重要任務的無人機必須是日製新機種等。

李育杰表示，因應無人機各種資安風險，應擬定防護策略，在無人機實體安全上，無人機（特別應用在公部門任務）必須由國人自主開發，確保生產流程安全可靠；在網路遠端安全上，發展系統、軟體、硬體和韌體的認證，防止網路攻擊。

在資安議題部分，林顯易認為台灣可以從法規面、標準面與技術面三方向切入，制定無人機與營運系統的管理規範，建立無人機資通訊安全標準，發展無人機網路安全強化技術等，才能跟上這波國際潮流。（編輯：林淑媛）1110415