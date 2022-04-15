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治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
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泰博宣布快篩試劑三階段降價 5月底降至170元

2022/4/15 19:28（4/15 20:16 更新）
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國產快篩龍頭泰博生產的快篩試劑將分三階逐步降價，5月底單劑最低降至170元。圖為泰博生產的「福爾威創」快篩試劑。（中央社檔案照片）
國產快篩龍頭泰博生產的快篩試劑將分三階逐步降價，5月底單劑最低降至170元。圖為泰博生產的「福爾威創」快篩試劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北15日電）本土疫情飆升，單日確診數破千，快篩試劑需求量爆增，指揮中心呼籲業者降低售價，國產快篩龍頭泰博今天率先開出第一槍，董事長陳朝旺親自宣布，泰博將公布分三階逐步降價，5月底單劑最低降至170元。

泰博董事長陳朝旺透過媒體對外宣布，配合政府防疫政策及民眾需求，已經跟各大通路商協調降價，將分三階逐步降價，第一波4月25日，1入裝從300元降為230元、5入裝從1500元降到1100元；第二階段降價是5月5日，1入裝再降至200元，5入裝降至950元；到了5月25日，5入裝每劑快篩試劑平均最低降到170元，泰博期盼帶動業界降價風潮。

泰博日前也指出，已擴大抗原快篩產能並暫停出口，產能足以充分供應國內所有各大通路、連鎖超商、社區客戶及企業法人客戶的需求，且能充分配合政府防疫政策所徵用的抗原快篩試劑所需數量。

第二大國產業者寶齡富錦，則由於原銷售對象就是以政府單位、公家機關為主，並沒有在一般通路銷售，因此原本出廠價格與此次政府徵價格並沒有太太價差，目前積極擴產中，一旦量能擴增對整體獲利有正向挹注。

至於安特羅則還在討論中，還未定案。（編輯：楊凱翔）1110415

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