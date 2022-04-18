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宜特第1季每股稅前盈餘1.25元 創8季以來新高

2022/4/18 15:49
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（中央社記者張建中新竹18日電）電子產品驗證服務業者宜特自結第1季稅前淨利9710萬元，每股稅前盈餘約1.25元，創8季來新高。

受惠晶圓代工、設備廠及整合元件製造（IDM）廠在先進製程、先進封裝、第3代半導體等材料分析需求，與車用電子可靠度驗證需求強勁，加上子公司封測廠創量、薄化廠宜錦營運好轉，宜特第1季營收達8.75億元，年增16.77%，並創歷年同期新高。

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宜特第1季營業淨利8472萬元，季增32.22%，年增37.17%，在業外轉投資德凱宜特獲利成長挹注下，稅前淨利達9710萬元，季增103.85%，年增54.81%，每股稅前盈餘約1.25元，為8季來新高水準。

宜特表示，半導體廠積極衝刺先進製程技術，帶動對材料分析的需求暢旺，宜特為此大幅擴充材料分析產能3至4成，預期材料分析業務將是今年營運成長一大動能。（編輯：黃國倫）1110418

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