更多編輯台推薦新聞：
小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國單日確診不到5萬創2個月來低點 取消大部分防疫措施
首頁 / 產經

新股抽籤預繳凍結兆元資金動能？ 金管會允3個月研議

2022/4/18 17:43（4/18 18:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立委關注新股抽籤必須預繳股款，凍結兆元資金動能，金管會允諾在3個月內提交研議結果。（中央社檔案照片）
立委關注新股抽籤必須預繳股款，凍結兆元資金動能，金管會允諾在3個月內提交研議結果。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北18日電）有立委關注，新股抽籤預繳股款，按現制形同凍結資金3至5日，全年凍結資金高達上兆元，金管會允諾邀集券商公會、證交所等相關單位進行研議，在3個月內提交研議結果。

國民黨立委曾銘宗今天在立法院財委會質詢指出，新股抽籤必須預繳股款，按照規定股款必須擺3至5日，眾多股民參與新股抽籤，2020年、2021年凍結資金動能都高達上兆元，今年前3月也凍結近新台幣8000億元。

金管會證期局副局長蔡麗玲答詢表示，新股抽籤基本上必須給予一段時間讓投資人繳納股款，先前金管會持續和相關公會討論、盡量縮短投資人資金擺置期間，是否還有更大調整空間，後續會再和券商公會討論。

曾銘宗追問，國外是否也有規定必須預繳100%股款，蔡麗玲回應，目前國外也有預繳股款制度，在申購過程中，國內外實務有些微差異，不過必須先有股款、再認購股票，國內外都一樣。

曾銘宗說，有些國家預繳股款是屬於保證金性質，比如僅需預繳幾成，全額繳在世界各國股市並不多見，希望金管會要求券商公會進行研議，在和國外接軌、兼顧投資人和券商權益的前提下，避免凍結大量資金，影響股市動能。

蔡麗玲表示，金管會將和券商公會溝通，並請證交所等相關單位一起討論，原則上3個月內提出研議結論。（編輯：潘羿菁）1110418

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載