新股抽籤預繳凍結兆元資金動能？ 金管會允3個月研議

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（中央社記者謝方娪台北18日電）有立委關注，新股抽籤預繳股款，按現制形同凍結資金3至5日，全年凍結資金高達上兆元，金管會允諾邀集券商公會、證交所等相關單位進行研議，在3個月內提交研議結果。

國民黨立委曾銘宗今天在立法院財委會質詢指出，新股抽籤必須預繳股款，按照規定股款必須擺3至5日，眾多股民參與新股抽籤，2020年、2021年凍結資金動能都高達上兆元，今年前3月也凍結近新台幣8000億元。

金管會證期局副局長蔡麗玲答詢表示，新股抽籤基本上必須給予一段時間讓投資人繳納股款，先前金管會持續和相關公會討論、盡量縮短投資人資金擺置期間，是否還有更大調整空間，後續會再和券商公會討論。

曾銘宗追問，國外是否也有規定必須預繳100%股款，蔡麗玲回應，目前國外也有預繳股款制度，在申購過程中，國內外實務有些微差異，不過必須先有股款、再認購股票，國內外都一樣。

曾銘宗說，有些國家預繳股款是屬於保證金性質，比如僅需預繳幾成，全額繳在世界各國股市並不多見，希望金管會要求券商公會進行研議，在和國外接軌、兼顧投資人和券商權益的前提下，避免凍結大量資金，影響股市動能。

蔡麗玲表示，金管會將和券商公會溝通，並請證交所等相關單位一起討論，原則上3個月內提出研議結論。（編輯：潘羿菁）1110418