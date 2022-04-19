裕民簽訂25億元永續連結貸款 今年將迎11艘新船

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北19日電）散裝航商裕民今天發布新聞稿表示，與日商瑞穗銀行完成新台幣25億元永續連結貸款簽約，貸款用途為船隊擴充、拓展綠色航運及風能業務。

裕民表示，今年將交付11艘船舶，新購置的船隊將使用節能引擎，改善燃油使用效能，以符合國際海事組織（IMO）對國際海運業碳強度的減碳要求。

據了解，今年將交付的11艘船舶中，有9艘為散裝船、2艘為風電工作船。另外，新交付的船舶有3艘以天然氣為動力，比以低硫油為動力來源的一般船隻減少20%左右的排碳量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

瑞穗銀行拓展亞太地區永續連結貸款業務，這次是瑞穗銀行對台灣海運業第一筆永續連結貸款，具指標意義。

瑞穗銀行依據永續連結貸款原則（SLL）標準策劃，委由驗證單位DNV擔任獨立第三方認證機構並出具意見，貸款的3年期間將持續追蹤裕民永續表現績效，聚焦裕民的碳強度指標（CII）、現成船能源效率船舶指數（EEXI）碳揭露計畫評比及溫室氣體排放狀況。（編輯：楊蘭軒）1110419