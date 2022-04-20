虛擬實作新應用看俏 聚積今年營收和獲利可望創高

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（中央社記者張建中新竹20日電）LED驅動IC廠聚積看好虛擬實作新應用需求可望持續成長，mini LED背光業績有機會倍增，今年營收與獲利將同步成長，續創歷史新高紀錄。

受惠虛擬實作及延展實境等新應用需求成長，產品組合優化及漲價效益發酵，聚積去年營運表現亮麗，營收及獲利創歷史新高，營收31.74億元，年增66.99%，歸屬母公司淨利5.64億元，年增7.29倍，每股純益12.69元。

聚積今年第1季營運維持穩健成長，季營收7.35億元，年增27.57%。隨著時序步入傳統旺季，聚積第2季業績可望攀高。

聚積看好虛擬實作等新應用需求持續成長，預期今年相關小間距產品及微間距產品營收比重可望自去年的20%至25%，提升到30%以上水準。

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此外，聚積mini LED背光產品出貨自電視產品擴及筆記型電腦、監視器等領域，今年營收比重將自去年的3%以下，躍升到5%至10%水準，業績有機會倍增。

世界盃足球賽也將帶動戶外顯示屏需求升溫，法人預期，聚積今年營收可望成長逾1成，獲利也將同步成長，續創歷史新高紀錄。聚積去年度盈餘預計每股配發8元現金股息，以19日收盤價151元計，殖利率約5.29%。（編輯：潘羿菁）1110420