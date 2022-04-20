車用電子展登場 明泰秀3D雷達全周影像行車輔助系統

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（中央社記者潘智義台北20日電）迎接台北國際車用電子展，網通廠明泰科技今天表示，看好結合雷達感測、網路攝影機及通訊技術的車聯網商機，將展出短、中、長距及2D、3D雷達、全周影像行車輔助系統。

明泰科技總經理林裕欽透過新聞稿表示，發展毫米波（mmWave）技術以來，已將雷達技術純熟發展並應用於車用、工業控制、安全監控等領域雷達感測技術，目前已成功量產24GHz、77GHz，以及79GHz頻段雷達，並將持續往高精準度、高繞射性能、高反射率、虛擬陣列型天線等軟體、影像雷達發展。

根據ARTC研究顯示，現階段自動駕駛系統主要透過交互使用毫米波雷達、光達、攝影機等感測系統達成，但現有毫米波雷達系統無法判測俯仰角度，且清晰度不足，僅能逐區塊判定是否有車輛等物件，即盲區警示功能。

研究指出，光達雖可達到高清3D地圖建模，但安裝位置限制較大，光達鏡頭前方不能有任何遮蔽物，且價格高昂，易受天候影響，高強度光束波對人體影響較大，若直射眼睛易造成傷害，所以目前商用化最低。

至於攝影機雖硬體成本較為低廉，但需要強大軟體團隊將影像進行人工智慧（AI）訓練，故整體方案成本要價不菲，且最容易受到天候影響。

明泰強調，長期研發車用通訊網路技術，為彌補毫米波雷達、光達、攝影機不足，開發目前最先進的4D影像雷達相關技術，期盼達到感測通訊無縫銜接。

台北國際車用電子展今起為期4天在南港展覽1館1樓展出。（編輯：趙蔚蘭）1110420