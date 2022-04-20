禾榮開發加速器硼中子捕獲癌症治療 明年臨床試驗

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（中央社記者張建中新竹20日電）漢民科技轉投資禾榮科技，開發加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）技術，實驗室於今年4月動工，預計今年底完工，明年下半年展開臨床試驗。

新竹科學園區管理局今天召開記者會，邀請禾榮科技與台寶生醫2家廠商說明目前發展狀況。禾榮科技是由半導體設備廠漢民科技於2017年投資成立，承接清華大學與工研院共同開發的加速器硼中子捕獲癌症治療設備及發展AB-BNCT治療計畫系統。

禾榮科技目前實收資本額新台幣8億元，漢民持股超過8成，由漢民董事長黃民奇擔任禾榮科技董事長，前漢微科財務長沈孝廉擔任禾榮總經理。

沈孝廉表示，禾榮科技期能透過AB-BNCT治療方案讓癌症病人獲得治癒，維持生活品質、延展生命的長度與寬度。

沈孝廉指出，實驗室於今年4月動工，預計今年底完工，今年下半年將開始裝設設備，明年上半年完成調校，明年下半年展開臨床試驗。

台寶生醫成立於2014年7月，目前實收資本額5.08億元，高端疫苗及高林實業持股皆約7%。營運長楊鈞堯說，台寶生醫致力成為以幹細胞新藥進行再生醫療的專家，並擁有一細胞工廠，搶攻全球細胞醫療市場。

楊鈞堯表示，台寶生醫已送件申請公開發行，預計5月中登戰略新板；台寶生醫目前員工人數逾50人，預計明年將擴增到100人規模。（編輯：張良知）1110420