法人：消息面持續干擾 台股震盪格局不變

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）權值股助攻，台股今天終場大漲155點收最高，來到17148.88點，法人表示，消息面壓抑近期台股表現，震盪格局維持不變，建議投資人以價值投資角度切入。

今天適逢台指期結算，指數上沖下洗，高低點價差達165點，尾盤拉高結算，在指標型權值股台積電、聯電、鴻海、聯發科、國泰金、富邦金、台塑等全面收高助攻下，加權指數收在最高點，來到17148.88點，收復萬七關卡，以及5日、10日線。

國泰投信分析，美國聯準會（Fed）升息縮表將加速，除了5月升息2碼幾乎已成定局外，6月也將啟動縮表，消息面壓抑近期台股表現，加上國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有擴大跡象，單日確診人數屢屢突破千人，恐持續影響市場投資信心，震盪格局維持不變。

國泰投信說，投資人可以「價值投資」角度切入，尋求較能維持購買力、不讓資產縮水的投資標的，鎖定具漲價能力與提供穩定現金流特性的產業。

永豐投信指出，3月美台啟動升息，民眾面臨通膨壓力，觀察過往升息，產業指數的短中長期發展，金融股在貨幣緊縮啟動後有相對較好的表現，民生必需傳產股表現也有較大機會抵禦物價漲幅。

富達投信表示，近期金融市場受地緣政治、通膨及升息等因素影響而震盪，科技股表現也多少受到壓抑，但因應電動車、新應用與再生能源的IT設備支出需求興起，以及電子商務、居家辦公、VR、元宇宙等持續推高雲計算需求，持續看好全球科技類股成長潛力，近期市場若拉回，可視為長線低檔布局時機。（編輯：楊蘭軒）1110420