永大電機21日終止上市 成為日立100%子公司

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）電梯大廠永大今天股票終止上市，永大指出，企業主體及服務精神不會改變，已簽訂合約，相關權利義務將不受影響。

永大在去年11月16日股東臨時會決議通過與日商株式會社日立製作所進行股份轉換案。永大今天新聞稿指出，完成與日商日立株式會社日立製作所股份轉換，今天正式下市，成為日立100%全資子公司。

永大在1989年11月19日於台灣證交所上市掛牌，迄今有近33年歷史，永大重申，永大機電的企業主體及服務精神不會改變，已簽訂合約，相關權利義務將不受影響。

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永大表示，1966年7月成立就與日立製作所合作至今，未來永大也將秉持原有技術第一、品質第一、服務第一的精神，將深耕在地並永續發展，未來融入日立後，將有效利用可運用技術、先進情報技術及高性能產品，創造正向的社會、環境、經濟價值。

永大指出，與日立一起發揮兩家公司的協同作用，目標是擴大在中國大陸和亞洲安裝的新電梯和自動手扶梯的數量，增加維修數量的規模提高公司盈利能力，並依照集團方針，以及全球化整合腳步，持續布局台灣建構解決方案。（編輯：潘羿菁）1110421