民眾瘋買防疫險一週46萬件 業者狂下架26張保單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北21日電）民眾瘋搶防疫保單，4月11日至18日，一般法定傳染病防疫險承保件數大增46萬件，為控管風險，產險業者一週內也接連下架26張防疫保單。業者並預估，4月下旬起防疫保單理賠潮將大舉來臨。

金管會今天公布防疫保單最新銷售概況，今年截至4月18日為止，整體防疫保單承保件數達293萬件，保費收入合計新台幣16.13億元，理賠件數達1萬4731件，理賠金額合計6.91億元。

防疫保單主要分為一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2大類，前者主要是針對保戶遭隔離、確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）給予定額補償或醫療給付相關保障；後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付。

今年截至4月18日，一般法定傳染病防疫險承保件數為165萬件，保費收入12.21億元，理賠件數1萬2993件，理賠金額達6.27億元；疫苗險承保件數128萬件，保費收入3.91億元，理賠件數1738件，理賠金額0.63億元。

隨近日疫情升溫，民眾瘋搶針對隔離和確診提供定額補償的防疫保單，相比金管會先前公布至11日統計，7天內一般法定傳染病防疫險承保件數大增46萬件、保費收入增加3.02億元。從理賠面而言，理賠件數增加1000多件、理賠金額增加0.68億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這段期間產險業者也不斷下架防疫保單，截至4月18日市售防疫保單數量降至55張，相比截至11日統計的81張，7天內市面上共消失26張防疫保單。

產險業界表示，隔離、確診和申請理賠會有時間差，因4月初本土疫情轉趨嚴峻，預估4月下旬大量申請理賠案件將陸續進件。有產險業者已預先啟動應變措施，進行理賠和客服人員事前演練，備戰接下來防疫保單理賠潮。（編輯：楊蘭軒）1110421