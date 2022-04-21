再生醫療三法元年 訊聯啟動三大新計畫

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）「再生醫療三法」可望迎來啟動元年，訊聯生技今天舉辦論壇，探討製藥、高齡、醫美到寵物市場新契機，並且宣布將啟動三大新計畫，加速眼科、寵物、毛髮、醫美多元應用。

訊聯生技董事長蔡政憲表示，全球再生醫療千億市場、兆元商機蓄勢待發，「再生醫療三法」加上去年底通過生技醫藥產業發展條例，可讓醫事、藥事、稅法三軌並進，提升台灣生技產業的國際競爭力。

蔡政憲表示，訊聯也將啟動三大新計畫，成立新公司加速5大細胞治療新藥開發，包括急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、肺部纖維化、急性或糖尿病潰瘍傷口癒合、退化性關節炎（OA），以及慢性腎衰竭。

第二大新計畫，是南科技術中心升級成國際級的供應中心，擴大醫美、毛髮事業及細胞製程代工服務。CDMO（委託研究開發暨製造）及細胞衍生物，也是再生醫療三法元年眾所期待的一大成長市場。

他指出，訊聯從治療技術擴及CDMO開發，間質幹細胞（MSC）的免疫調節機制，取得瑞士、日本等5項專利，繼歐洲疫苗廠、美國大藥廠及日本、香港、上海客戶之外，近期也接獲全球前五大藥廠委託代工。2021年度CDMO事業營收，較前一年度成長123%。

第三大新計畫，是加速眼科及寵物市場應用，再生醫療三法將帶動異體細胞治療與製造的商機。例如眼角膜、視網膜、黃斑部病變到乾眼症、牙科部份包括牙周病、傷口潰爛，都是現行特管法未核准但需求卻相當廣大的市場。

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另外，蓬勃的再生醫療發展也將嘉惠寵物，2021年全台寵物登記數20.6萬也超過新生兒登記數15.3萬，越來越多人以寵物為伴，呼應廣大寵物醫療需求，訊聯將會把人類經驗平行應用到寵物。

訊聯表示，再生醫療被全球視為醫療瓶頸的治療新選項，進而正向帶動全球市場急速成長，至2021年，全球2406項再生醫療、先進療法臨床試驗正如火如荼進行中，全球再生醫療產值預估2050年將達到3800億美元的規模。美國食品暨藥物管理局（FDA）也保守估計到2025年每年至少批准10至20種細胞和基因療法。（編輯：楊凱翔）1110421