瑞昱首季賺逾1個股本 第2季需求穩健

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（中央社記者張建中新竹22日電）網通晶片廠瑞昱第1季獲利表現亮麗，賺進超過1個股本，稅後淨利新台幣51.86億元，創下歷史新高，每股純益10.15元。瑞昱表示，第2季市場需求依然穩健，展望審慎樂觀。

瑞昱下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。第1季營收297.56億元，季增8.7%，創單季營收歷史新高紀錄；除有利的新台幣匯率，還有來自網通及商用電腦市場需求強勁，彌補消費與教育市場疲弱影響。

瑞昱第1季毛利率52.2%，較去年第4季下滑0.7個百分點，副總經理黃依瑋表示，這是正常波動，產品組合依然穩健。瑞昱第1季稅後淨利51.86億元，季增12.6%，每股純益10.15元。

展望第2季，黃依瑋說，短期整體市場需求仍然穩健，第2季營運展望審慎樂觀；不過將持續關注俄烏戰爭、通膨、中國封城對終端產品需求的影響，以及半導體供應鏈的變化。

黃依瑋表示，市場對通訊晶片需求沒有放緩跡象，交換器控制晶片需求也非常強勁，不僅量增，產品組合也往管理型發展。

至於WiFi晶片部分，黃依瑋說，消費市場需求疲弱，沒有看到復甦跡象，不過電腦及路由器等需求強勁驅動，WiFi 6產品動能明顯；電腦音訊晶片方面，商用市場強勁需求，彌補消費機種的頹勢。

電視晶片部分，黃依瑋表示，近期電視市場拉貨力道升溫，可能是面板價格偏低，廠商趁機備貨，不排除只是暫時性情況；今年全球電視市場出貨量預期將較去年持平或略降，遊戲相關應用是未來成長方向。

至於藍牙晶片方面，黃依瑋說，消費型終端需求與去年大致相同，有新規格及新應用，中長期展望樂觀。

針對中國大陸封城措施，黃依瑋表示，物流確實受到影響，雖未停滯，不過交付時間拉長，需求端則未看到立即的影響；若持續封城，不排除有進一步的影響。

法人問及俄烏戰爭衝擊，黃依瑋說，原油價格明顯上漲，導致很多工業、家庭能源成本上升，預期對供應及需求都會造成影響。

展望半導體供應鏈情況，黃依瑋表示，晶圓廠產能增加非常有限，依然供不應求，後段封裝測試的基板短缺，仍是關鍵瓶頸，預期短期內仍將維持供不應求情況。他說，漲價壓力仍在，不過漲價幅度與範圍將小於去年水準。（編輯：張良知）1110422