聯準會放鷹 股匯齊跌新台幣再創近19個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）美國聯準會鷹派立場愈來愈堅定，熱錢一去不回頭，台灣今天再次上演股匯齊跌戲碼，台股跌逾百點，新台幣收盤則收在29.26元，貶值5.1分，再創近19個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則為13.555億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）等官員指出，5月初開會將討論升息2碼，市場預期聯準會加速升息並擴大幅度，美股4大指數下挫，美元指數則再次飛越101。

受到美股下跌影響，台股今天開盤下跌超過百點，盤中更一度大跌逾200點，不過航運股和金融股回神，跌幅收斂，終場收在17025.09點，下跌102.86點，守住萬七大關。

外匯交易員指出，國際美元強勢，加上外資今天賣超台股逾200億元且於匯市匯出，使得新台幣延續偏弱格局，但時序接近月底，已經有零星出口商進場拋匯，跌幅得以稍微收斂；新台幣兌美元今天開盤價為29.250元，最高29.240元、最低29.282元。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.42角或0.49%，週線連5貶。

外匯交易員分析，市場普遍預期美元走強，加上出口商仍多有惜售心態，使得新台幣依舊緩步走貶，不排除持續向29.5元重要關卡靠攏，短線可先關注月底出口商的拋匯動能能為台幣帶來多少支撐力道。（編輯：林淑媛）1110422