搶全球智慧移動商機 貿協續辦電動車CEO專班

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（中央社記者梁珮綺台北22日電）隨著減碳浪潮來襲，電動車應用跟著大幅成長，貿協今年續辦電動車產業CEO專班，以軟體定義汽車（SDV）為題，探討全球智慧移動商機，學員多來自汽車、資訊科技、精密機械、新創等產業。

台積電將赴美設廠，電電公會理事長李詩欽看好後續的資通訊供應鏈整合情形，認為電動車發展是未來最大目標；貿協董事長黃志芳也看好美國的電動車市場，認為台廠一定要掌握潮流，率先在美布局。

貿協今年續辦電動車產業CEO專班，邀請歐美汽車大廠GM、奧迪、新興電動車公司如Indigo Technologies、Karma Auto等業界專家授課，更進行實戰工作坊，深入解析電動車供應鏈。

攤開學員名單，多來自汽車、資訊科技、精密機械、新創等產業，包括台塑汽車、光寶科技、成運汽車、時碩工業高階主管。

黃志芳認為，台灣的汽車零組件能量相當強，但缺乏整車製造的Know-how，將透過課程協助企業在布局及策略達到最佳成效、建立人脈，進而帶動台灣電動車產業蓬勃發展。

此外，貿協10月將赴美國辦理台灣形象展，電動車為主要展區之一，將邀請國內電動車業者組團參加；10月26日至28日則在台灣舉辦台灣智慧移動展。（編輯：楊蘭軒）1110422