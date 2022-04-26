中國封控 友達彭双浪：昆山廠受影響產能3至4成

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（中央社記者潘智義台北26日電）針對中國封控，面板廠友達光電董事長彭双浪今天在線上法人說明會表示，生產中高階產品的昆山廠，受影響產能約3至4成左右，就看後段模組能否接上，以降低影響程度。

彭双浪坦言，昆山6代低溫多晶矽面板廠擴線進入第2期，但也因封控暫停人員進入，盼解封後趕上進度；昆山廠去年營收約人民幣68億元，主要生產高階筆電面板，車用面板正在大廠驗證中。

他說，第1季是傳統淡季，正好遇上俄烏戰爭，油價、原物料上漲，通膨也蠢蠢欲動，加上中國封控，導致萬物齊漲，也造成面板供需失衡，電視、資訊電子產品使用面板的出貨情況大不如去年，只能力推加值型產品。

他強調，第2季大環環不可控，庫存升至47天，其中國封控、俄烏戰事仍是重要變數，尤其華東封控管理嚴格，蘇州、昆山採取不同管控力道，工廠出現停工或降載的情形，供應鏈受到影響，因交通延宕，材料進不來，貨也出不去，運輸問題也有待解決。

他說，第2季表現就看中國封控到何時，雖然中國也努力放寬管制，但疫情不穩，管控措施時鬆時緊，供料要能穩定恐仍需一段時間，因此通路存貨偏高，大環境因此不穩，消費市場疲軟。

他直言，第2季客戶拉貨保守，電視，資訊電子面板需求下降，但商用面板較穩定，客製化產品如醫療、工控面板影響較低，將以動態調整產能利用率因應，以不增加庫存為原則。

另外，針對消費市場，友達加速雙軸轉型，近期已投資一家加拿大公司，以利加值策略。

對於筆電採用有機發光二極體（OLED）面的可行性，板友達總經理柯富仁認為，雖然智慧手機採用OLED的普及率很高，但筆電強調充一次電待機8小時的特性，若採用OLED面板恐怕就辦不到，所以看好昆山廠生產低溫多晶矽液晶面板，在筆電市場的競爭力。

另外，友達逐年建置8.5代新廠，也照原定計劃，不受大環境影響。（編輯：楊凱翔）1110426