響應世界職安衛生日 水泥業共謀永續經營願景

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（中央社記者賴言曦台北27日電）明天是世界職業安全衛生日，水泥公會今天透過與勞動部職安署共同舉辦研討會，聚集業者及專家學者討論水泥業未來努力方向，期許建立健康安全的產業文化，達到永續經營。

水泥工業同業公會今天與勞動部職業安全衛生署舉辦「水泥業精進健康管理研討會」；亞洲水泥、台灣水泥等一線主管均出席並分享水泥業執行健康管理的實務經驗。

水泥公會理事長李坤炎表示，水泥公會基於永續經營與企業社會責任，追求建立水泥產業整體的職業安全衛生文化，並透過安全夥伴間的溝通及相關活動，不僅讓同業間聚集在一起尋求改善方案，也發揮大廠帶小廠的功能，確保職場安全及工作者身心健康。

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勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉則指出，為呼應國際勞工組織（ILO）今年倡議的「建立一個正向的安全與健康文化」，採取安全夥伴的結盟方式，得以讓職業安全衛生管理系統不再侷限於個別事業單位，並透過安全夥伴間的溝通及相關活動，不僅讓同業間聚集在一起尋求改善方案，也同時整合產業鏈上下游事業單位，發揮以大帶小的功能。

鄒子廉表示，水泥業重視職場安全及身心健康，不僅是維護勞動基本人權，提升企業整體競爭力，更是國家發展進步的重要指標，落實及響應世界職業安全衛生日的精神，保障勞工於工作中免於傷害與疾病的威脅，享有安居樂業的生活。（編輯：趙蔚蘭）1110427