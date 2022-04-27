福島核廢水排放 原能會：東電最快6月施工

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（中央社記者曾智怡台北27日電）外界關注日本福島核電廠核廢水排放進度，原能會今天表示，日本核安管制機關（NRA）4月中旬已大致認可東京電力公司去年12月提報的含氚廢水海洋排放實施計畫，東電最快6月進行相關設施工程施作。

東電於去年12月21日提報含氚廢水海洋排放實施計畫，最快明年春天排放。

原能會今天舉行日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議第10次會議，討論台灣因應日本福島核災含氚廢水排放的涉外事務動態、觀察團赴日工作紀要、海域輻射監測與國家海域整備計畫執行成果和規劃。

原能會表示，NRA已針對東電去年12月底提出的排放計畫進行審查，並在15日審查會議中大致認可這項計畫，最快在5月彙整出合格審查書；東電通過NRA審查後，最快在6月可進行相關設施工程施作。日本環境省也在3月底公布強化版的海域監測計畫。

另外，國際原子能總署（IAEA）調查團在2月中旬及3月下旬赴日，分別就排放的安全驗證與管制作為等方面進行審查工作，IAEA調查團2月15至16日赴福島第一核電廠實地查訪。原能會表示，前述兩次IAEA赴日任務的初步報告，預計分別於4月底和5月底公布。

台灣因無法加入IAEA調查團而自行籌組的「專家觀察團」在3月23至27日赴日，原能會說明，24日前往電力中央研究所進行技術交流，25日進入電廠實地考察相關設施，包含多核種除去設備（ALPS）、貯放ALPS處理水的K4桶槽區、港灣稀釋排放區；原能會將於4月底提出出國報告，作為因應措施的參據。

針對國內檢測量能，原能會指出，核研所目前已初步建立生物氚檢測技術，並搭配國海院的沿岸生態採樣樣本，進行背景基線數據分析及檢測標準流程的建立，將持續精進技術發展，依時程建立專業檢測實驗室，並在技術面確保儀器、人力等量能安排，皆可符合排放後預期的大量生物氚檢測需求。（編輯：張良知）1110427