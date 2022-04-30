長榮航孫嘉明：期盼政府先開放桃園機場中轉業務

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（中央社記者賴言曦台北30日電）長榮航空總經理孫嘉明今天預估，航空客運下半年有望解封；長榮航空貨運首季表現較去年成長60%；同時，航空公司需要增加美金收入填補油料成本、提高獲利，期望政府能考慮先開放桃園機場中轉業務。

孫嘉明今天出席新北市紀錄片獎與長榮航空合作的「新北天際影展」開幕記者會，他在受訪時表示，隨著疫苗逐漸普及，政策朝正常生活方向前進，預估下半年客運有望解封，但航班不會立即回到從前那般密集。

孫嘉明指出，隨著7月、8月暑假旺季到來，不少北美、東南亞旅客來詢問航班，但因目前政府尚未開放機場中轉，因此不少原本可開出的航班只能取消。當前新台幣貶值、國際油價持續處於高檔，航空公司需要增加美金收入填補油料成本、提高獲利，期望政府能考慮先開放桃園機場中轉業務。

貨運方面，孫嘉明表示，航空貨運市場表現不錯，今年業績展望樂觀，今年首季長榮航空有3架貨機投入運能，貨運首季表現較去年成長60%。但近期航空燃油每桶約落在130美元，處於油價高水位，因此實際獲利情況還要看油價後續如何演進。

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孫嘉明並表示，近期上海產能逐漸恢復，上海出口到美國的長線貨運恢復8至9成，兩岸運能則還沒完全恢復，但預估後續仍有機會慢慢恢復。

新北市政府新聞稿指出，「新北天際影展」精選12部入選「新北市紀錄片獎」的優選影片，並將從5月1日起，分4個檔期，以2部新北市紀錄片獎優選短片、1部國內院線紀實長片的方式，在長榮航空全航線班機放映。（編輯：郭無患）1110430