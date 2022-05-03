融程電首季營收、淨利創同期新高

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（中央社記者江明晏台北3日電）工業電腦廠商融程電公布首季財報，受惠客戶拉貨動能不墜，營收、淨利雙創同期新高，每股盈餘1.19元。

工業電腦廠商融程電公告第1季合併財報，第1季營收新台幣5.88億元，較去年同期成長0.5%，創單季同期新高。第1季毛利率31.9%優於上季31.2%；稅前淨利1.08億元，季增14.1%、年增5.8%，稅後淨利達0.86億元，季增15.7%、年增5.5%，創單季同期新高，稅後每股盈餘（EPS）1.19元。

融程電說明，由於客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，成長動能持續強勁，儘管首季工作天數減少，首季仍維持成長，營收與獲利改寫同期新高。

此外，融程電指出，雖持續受到供應鏈吃緊因素干擾，隨著營收顯著成長，預期有助規模經濟增加及生產效率提升，可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊影響，今年首季毛利率仍比去年第4季好。

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融程電說明，在多項指標性大單入袋後營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，今年毛利率目標將維持2021年全年33.5%水準。

展望後市，融程電指出，強固型平板業務持續聚焦4大快速成長產業，包括汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦、醫療保健。除強固平板的貢獻外，強固筆電也挹注營收，另投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，也會持續擴大營運版圖。在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來5年營收每年維持穩定成長。（編輯：張均懋）1110503