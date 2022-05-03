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達方首季每股賺0.89元 第2季估微幅成長

2022/5/3 17:47
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）達方電子今天舉行法人說明會，公布第1季每股盈餘0.89元，展望第2季，達方董事長蘇開建表示，IT產品將受大陸封城停工影響，但綠能產品動能強勁，產品組合優化下，預估第2季將較第1季微幅成長。

第1季合併收新台幣74.15億元，較去年同期增加23.7%，改寫歷年同期新高，歸屬母公司稅後淨利2.48億元，年增23.4%，稅後每股盈餘為0.89元。

達方表示，以電動輔助自行車（eBike）為發展主軸的綠能事業，在eBike需求強勁與策略聯盟開展下業績快速成長，首季營收較上季與去年同期皆有雙位數以上的成長，季營收貢獻比重已近4成。鍵盤產品在高單價產品如商用NB、二合一裝置與電競鍵盤推動下，較去年同期表現亦佳；獲利上在逐漸達成規模經濟下與營收同步走高。

蘇開建表示，第2季雖面對升息與地緣衝突等總體經濟變數，但各產品線在短料緩解與解封後市場需求下，審慎看待營運表現。

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他指出，大陸華東地區封城停工，對第2季零組件及IT產品有影響，整體供應鏈存在不小變數，將保守看待，何時恢復正軌是觀察指標，預期IT產品將持平，MLCC需求將下滑，綠能產品訂單能見度已經到年底，為主要成長動能，有望帶動第2季相較第1季微幅成長。

在整體產能配置上，蘇開建表示，未來電動自行車主要生產基地將放在台灣及越南，越南新廠房將於第4季完成，屆時電動自行車產能約達15萬台到20萬台間，明年擴大至60萬台，希望將越南產值可拉高至整體集團30%至35%比重；台灣占10%至15%，大陸約45%到50%。（編輯：黃國倫）1110503

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