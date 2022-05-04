群電首季每股賺1.93元同期新高 第2季訂單看增

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）群光電能第1季稅後純益新台幣7.57億元，年增3成並創同期新高，每股盈餘（EPS）1.93元，年增29.5%。展望第2季，群電指出，目前訂單看來逐季往上，但最大考驗在中國的COVID-19疫情及封城、封控。

電源供應器大廠群電今天公布2022年第1季合併財務報告，第一季營收新台幣104.93億元，年增5.1%，毛利率16.6%，單季稅後淨利7.57億元，年增30.7%；EPS為1.93元，年增29.5%。ROE則高達28.6%。

觀察群電第1季表現，合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益率、淨利率及ROE等9項重要財務指標，均創下同期新高。

展望第2季，群電指出，目前商用筆電、電競筆電電源需求還是穩健，伺服器及通訊電源訂單也不錯，目前看來逐季往上。但本季最大的考驗為中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及華東地區的封城、封控。

群電今天也公布4月自結合併營收30.99億元，年減2.0%，月減19.8%，主因中國華東地區封控嚴格，部分客戶及供應商工廠停工、降載，對公司的進料及出貨造成部分影響。累計1至4月自結合併營收135.93億元，年增3.4%，並創下同期歷史新高。

群電表示，受惠於商用、電競筆電、伺服器和通訊電源產品強勁需求，第1季營收優於預期。在眾多產品中，電競筆電及伺服器電源的表現最為優異，營收年成長率均達5成以上。雖然有大環境的諸多挑戰，但是2020年第4季以來，營收已連6季創下同期新高。

在獲利表現方面，群電表示，第1季成本壓力持續攀升，通膨惡化、俄烏戰爭、3月華南地區封控，以及缺料引發的高價調料需求，都推升了原物料、物流以及製造等相關成本。

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不過，群電指出，公司過去3年積極調整產品結構，在三大產品應用（PC相關、雲端智能、消費性電子產品）中，高毛利的雲端智能應用營收在本季年增近4成，營收貢獻更首度達到總營收5成，整體產品組合優化，也帶動公司獲利率逆勢成長，毛利率、營益率、淨利率呈現「三率三升」。

群電指出，4月蘇州廠區配合當地政府防疫，實施自主閉環管理，衝擊營收。除了蘇州廠，群光電能在東莞、重慶、泰國都有生產基地，目前已配合客戶調整出貨地點，5月出貨狀況正持續改善。群光電能認為，今年大環境的不確定性持續上升，但全年獲利目標能再拚雙位數成長。（編輯：楊蘭軒）1110504