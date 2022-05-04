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疫情升溫 國泰人壽停售5張法定傳染病保單

2022/5/4 20:28（5/4 20:40 更新）
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國泰人壽4日表示，考量防疫政策的改變及公司風險胃納，5張承保法定傳染病的保單停售。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國泰人壽4日表示，考量防疫政策的改變及公司風險胃納，5張承保法定傳染病的保單停售。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北4日電）台灣本土疫情升溫，多家產壽險業者陸續停售相關保單。國泰人壽今天表示，考量防疫政策的改變及公司風險胃納，5張承保法定傳染病的保單在今天中午停售，不過也已推出新保單接檔。

民眾瘋搶產險業者推出的防疫保單，金管會最新統計，今年截至4月29日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達227萬件，保費收入新台幣17.18億元，理賠件數2萬件，理賠金額達8.75億元。壽險業提供法定傳染病相關給付的保險商品，多數仍是以住院醫療為主，並額外提供法定傳染病相關保障，本質上與產險業推出的防疫保單有所不同。

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國泰人壽表示，考量防疫政策的改變及公司風險胃納，今天中午停售有法定傳染病額外給付的相關商品，包括5張保單，分別為溢起安心住院醫療健康保險附約、增實在自負額住院醫療健康保險附約、三倍醫靠住院醫療定期保險、逸定安心住院醫療定期健康保險、真好安心住院醫療終身保險。

國壽指出，今天推出接檔的新保單是附加條款，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗身故暨法定傳染病加護病房健康保險附加條款，需附加在主約上，給付內容有重症時的保額5%慰問金，以及打疫苗後28天內確診的身故理賠金。（編輯：林興盟）1110504

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