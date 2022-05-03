以篩代隔防疫險理賠？ 金管會：目前按保單條款執行

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台灣確診隔離數持續上升，外界關心若未來防疫政策走向「以篩代隔」，將牽動防疫保單理賠機制；金管會表示，將依照保險契約條款約定，不再放寬解釋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北3日電）台灣確診隔離數持續上升，外界關心若未來防疫政策走向「以篩代隔」，將牽動防疫保單理賠機制；金管會表示，將依照保險契約條款約定，不再放寬解釋，若未來政策有變，產險公會將研議後對外說明。

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國內確診、隔離人數飆高，牽動防疫政策方向調整，金管會已表態防疫保單理賠不再擴大解釋，民眾仍關注若未來全面實施「以篩代隔」，後續防疫保單理賠如何因應。

金管會保險局官員今天晚間提出3點說明，第一，中央防疫政策是否走向「以篩代隔」，目前還未正式確定；第二，保單是否理賠，一切按照保單契約條款約定，不再放寬解釋；第三，未來若政策有變化，產險公會會進行研議並適時對外說明。（編輯：潘羿菁）1110503