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民眾瘋搶防疫保單 和泰產險公告核保3規則

2022/5/3 23:04（5/4 08:48 更新）
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防疫保單出現投保湧現潮，和泰產3日晚間公告核保3大規則。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
防疫保單出現投保湧現潮，和泰產3日晚間公告核保3大規則。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者謝方娪台北3日電）防疫保單出現投保湧現潮，和泰產今天晚間公告核保3大規則，其中，考量業務員向保戶招攬保單的許諾，和泰產同意受理已投保同業防疫險的要保申請，但僅限在和泰產投保一張有效保單。

和泰產險今天晚間公告，因近來疫情變化快速，短期風險需求大量湧入，防疫保單銷售已達風險胃納上限，公司不得不滾動式調整風險管理方式，針對尚未核保的防疫保單投保件，將有3大新核保原則。

第一，先前基於保險提供合理經濟補償原則，和泰產原決議已投保和泰產或同業法定傳染病保險商品者將不受理投保，但考量業務員向保戶招攬保單的許諾，和泰產轉為同意受理已投保同業防疫險的要保申請，但僅限在和泰產投保一張有效保單，且和泰產受理任何一位被保險人的防疫保單仍以一張為限。

第二，若未繳費、未檢附信用卡授權書，將依未完成要保行為，和泰產不受理投保；信用卡授權書資料不全以致無法完成扣繳保費者，將個別通知，未於收到通知隔日起3天內補正者，和泰產將不受理投保。

第三，要保書上要保人或被保險人簽名有疑義者，將個別通知，未於收到通知隔日起3天內補正者，和泰產將不受理投保。

和泰產險指出，不受理投保的通知，將以簡訊直接通知要保人，已完成繳費者，將一併辦理後續退費事宜。（編輯：潘羿菁）1110503

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