防疫保單4天理賠逾億元 產險業壓力測試來襲

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（中央社記者謝方娪台北3日電）民眾瘋投保防疫保單，今年截至4月29日止，承保件數達227萬件，因產險公司核保「塞車」，4天內僅增14萬件；不過累計理賠金額已飆近新台幣9億元，4天內增加逾億元。

防疫保單主要分為一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償或住院日額給付，後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

金管會今天公布，今年截至4月29日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達227萬件，保費收入17.18億元，理賠件數2萬件，理賠金額達8.75億元；相比截至25日統計，4天內承保件數僅增加14萬件，保費收入增加1.09億元，理賠件數增逾3000件，理賠金額增加1.11億元。

先前一般法定傳染病防疫險承保件數週增幅約40萬件，26日至29日區間增幅卻明顯下滑，僅增加14萬件，金管會保險局主秘蔡火炎表示，近日一時湧入投保防疫保單民眾眾多，產險公司核保出現「塞車」現象，承保件數增幅因此趨緩；另此次適逢勞動節假期前，統計週期縮短，也是可能原因之一。

金管會公布，今年截至4月29日止，疫苗險承保件數115萬件，保費收入4.58億元，理賠件數0.22萬件，理賠金額0.8億元。（編輯：張均懋）1110503