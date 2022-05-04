以離岸風機為家 沃旭能源首創珊瑚孕生研究

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沃旭能源宣布啟動全球首創珊瑚孕生可行性研究，將在今年夏天於台灣海峽溫暖水域，展開離岸風機水下基礎珊瑚生長試驗，為促進全球生物多樣性貢獻一己之力。（沃旭能源提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月4日

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（中央社記者曾智怡台北4日電）沃旭能源今天宣布，啟動全球首創珊瑚孕生可行性研究，將在今年夏天於台灣海峽溫暖水域，展開離岸風機水下基礎珊瑚生長試驗，為促進全球生物多樣性貢獻一己之力。

根據聯合國環境署「珊瑚保育」報告，全球有32%海洋物種以珊瑚作為棲地，更有10億人口直接或間接受惠於珊瑚創造的效益；隨著全球暖化、海平面水溫上升導致珊瑚白化效應，熱帶珊瑚生態系的存續備受威脅。

沃旭能源全球執行長麥茲尼博（Mads Nipper）表示，為對抗氣候變遷及為地球、人類創造永續未來，必須加快腳步轉型為再生能源；如今全球政府正在拓展離岸風電，若方向正確，離岸風電建置將有助於增加海洋生物多樣性。

沃旭能源認為，拓展離岸風電建置的同時，也能整合相關解決方案，以促進海洋生物多樣性，因此制定領先業界的積極目標，最晚自2030年起，全球所有新建的再生能源計畫都將達到生物多樣性「淨值正面效益」（net-positive impact） 。

「珊瑚孕生可行性研究」即是沃旭能源探索如何達成對生物多樣性產生淨值正面效益的重要研究計畫。沃旭能源表示，這項示範計畫目標是以非侵入性方式，收集海水沖到岸邊的原生珊瑚卵，將其移植到鄰近離岸風場的風機水下基礎上，並觀察是否能依附生長成健康的珊瑚群。

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沃旭能源說明，團隊已於2021年在位於澎湖岸上實驗室中，使用和水下基礎相同的鋼鐵與混凝土打造的人工結構上，首度成功培育出幼生珊瑚；下一步將於今年6月在沃旭能源大彰化離岸風場展開，預計將珊瑚幼卵安置於大彰化離岸風場的4座風機水下基礎上，並測試在開放水域中孕生珊瑚的可行性。

若順利成功，沃旭能源將評估擴大計畫規模的可能性，利用在離岸風場孕生的珊瑚卵，協助近岸自然珊瑚礁生態系復育。（編輯：張均懋）1110504