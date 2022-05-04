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淳紳公告董事長等人遭起訴 將委請律師提答辯救濟

2022/5/4 22:40
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）淳紳今天晚間公告，台北地檢署依違反證交法等起訴董事長沈瑋、董事及經理人等人，公司將於收到起訴書後，協助被告委請律師提出答辯依法救濟。

淳紳今天晚間指出，有關起訴書主張被告等人違反證交法非常規交易、特別背信、財報不實、刑法背信、行使業務登載不實部分，對櫃買中心各項函詢均已明確回覆，並於檢調偵查程序中提出事證詳加解釋說明。

淳紳表示，公司相關股權結構變更及交易內容，均已遵循公司法等規定及國際會計準則辦理，並無違反正常交易程序，符合經營判斷法則，實難認定屬非常規交易或構成特別背信等，淳紳董事長、董事及主管仍被起訴，公司甚表遺憾與不解。

淳紳指出，將委請律師協助董事長、董事及主管為無罪抗辯，維護公司全體股東權益。

淳紳表示，公司創立以來，戮力從事電動車開發及研發工作，並兩度獲得法蘭克福車展大獎，但公司募資不斷遭到主管機關干擾，後又遭到COVID-19疫情衝擊，但持續從事電動車相關產業初心從未變更。

淳紳表示，公司轉投資LucidGroup在美國已成功上市，公司財務業務狀況健全，不會因台北地檢署起訴，而影響公司正常運作。（編輯：潘羿菁）1110504

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