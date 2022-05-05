大同擬補選獨董 進一步確立王光祥陣營主導營運

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（中央社記者潘智義台北5日電）百年老店大同公司經營權去年變天，在林郭文艷辭任董事、原大同林家支持選出的獨董王金來轉任精英副董事長後，大同已由三圓建設董事長王光祥主導，今年股東會將補選獨董，進一步掌控大同董事會。

大同公司經營權去年變天，由三圓建設董事長王光祥與盟友鄭文逸的欣同投資取得經營權，在6席一般董事、3席獨立董事當中，取得5席一般董事、2席獨董席次；而原大同林家僅保留大同高中代表林郭文艷1席一般董事、王金來1席獨董。

投資人保護中心認為，前大同董事長林郭文艷在股東會表決時，違法逕自刪除部分股東表決權數，依投保法向法院聲請解除其董事職務，並在一、二審法院皆判決應解任董事職務；林郭文艷未待法院判決結果，即先行辭任大同等公司董事職務。

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林郭文艷辭任後，大同高中並未指派新的法人代表，加上原本同陣營推選出的獨董王金來請辭獨董，轉戰精英，大同董事會已無創始林家陣營人士參與。

大同將在6月14日召開股東常會，王光祥陣營針對獨董補選提名劉積瑄同額補選，可望順利拿下席次；屆時若原大同林家大同高中取得的一般董事席次仍未指派新法人代表，大同董事會將持續維持王光祥陣營完全掌控的情形。（編輯：張良知）1110505