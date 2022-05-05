捷迅：上海貨量料逐漸回升 樂觀看待貨運景氣

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（中央社記者賴言曦台北5日電）捷迅今天舉辦線上法說會，捷迅董事長特助楊永華表示，上海貨量有逐漸回升跡象，預估6月份會有報復性出貨潮；捷迅副總經理葉子菁則看好貨運前景，指全年景氣「非常樂觀」。

捷迅總經理孫鋼銀表示，近年受COVID-19疫情影響，空運價格較往年漲3倍，海運運價則漲8倍至10倍，但預料運價未來仍有走跌的可能性。

孫鋼銀指出，為預防運價可能走跌進而影響利潤，捷迅除提升貨物處理量及作業效率外，也朝向全方位物流方向前進，並跟國際大型船商洽談長期合約、與國際航空公司拓展合約，以增加艙位供給量。

楊永華提到，今年捷迅跟船公司簽了為電子廠商「量身打造」的長約，且價格固定，運價走揚時有望享受到價差，倘若遭逢運價下跌，也不用擔心利潤受到影響。

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楊永華也指出，捷迅與船公司的其餘合約為舊式浮動合約，在通膨及中國封城導致貨量減少、運價下跌時，利潤不免會受到擠壓，然而近期觀察到上海貨量有逐漸回升跡象，預料6月份會有報復性出貨潮，進而帶動運價。

捷迅今年第一季合併營收新台幣12.82億元，年增20.23%，稅後淨利0.88億元，年增83.5%，每股稅後盈餘（EPS）2.94元；獲利連續16季正成長。（編輯：黃國倫）1110505