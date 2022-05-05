聚陽首季每股賺3.69元 廣越首度第1季淡季獲利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北5日電）成衣大廠聚陽今年第1季稅後淨利8.95億元，每股盈餘3.69元；聚陽表示，訂單已看到第3季。羽絨服代工廠廣越今年第1季稅後淨利為0.6億元，首度於傳統淡季獲利。

聚陽也公布4月合併營收23.12億元，年減1.4%，累計合併營收102.84億元，年增12.2%。

聚陽表示，受到上海封控影響，物流不暢通，影響4月營收表現，但解封後4月貨量將遞延至5、6月出貨，第2季有望較去年有雙位數成長，對前景整體保持謹慎樂觀態度。

另外，外界憂心歐美通貨膨脹問題將影響成衣消費力，聚陽表示，當前成衣需求仍強勁，影響只限信心面，目前訂單已看到第3季，且有望達個位數成長，只是若通膨及俄烏戰爭持續，可能會影響到第4季，但有待觀察。

羽絨服代工廠廣越今天公布今年第1季財報，營收新台幣30.07億元，歸屬母公司業主淨利0.1億元，每股盈餘0.1元，為廣越首度於第1季獲利，擺脫傳統淡季陰霾。

廣越總經理吳朝筆表示，廣越目前訂單已到9月，雖中國疫情再起、俄烏戰爭持續膠著，但全球各知名品牌下單動能持續強勁，帶動集團營運向上趨勢不變，預期將挹注營收。（編輯：張均懋）1110505