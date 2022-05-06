疫情干擾 柏文首季每股賺0.84元

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（中央社記者江明晏台北6日電）經營「健身工廠」的柏文健康公布首季財報，受到疫情干擾，合併稅後淨利0.64億元，季減44.32%，年減31.02%，每股稅後盈餘0.84元，仍看好今年疫情影響趨緩後，成長動能顯現。

柏文公布首季財報，合併營收9.04億元，季增3.11%，年減0.82%；合併稅後淨利0.64億元，季減44.32%，年減31.02%，第1季每股稅後盈餘0.84元。

柏文說明，疫情對於營運的衝擊逐漸緩和，首季營業收入較110年第4季增加，毛利率、營業利益率及稅前淨利率也較前一季度同步提升，不過營收與獲利仍因今年2月之後的本土COVID-19確診人數增加，而較去年同期減少。

柏文進一步指出，「健身工廠」雖無新店動能挹注，但首季營收仍較前一季度成長3.11%，3月營收為同期次高、單月歷史第4高，可見疫情影響趨緩後成長動能顯現，柏文看好台灣未來會跟上世界的腳步，離解封時間不會太久。

展望第2季，柏文表示，「健身工廠」規劃新北市龍安廠及蘆洲廠分別於5及6月開幕，下半年度預計有新北市林口廠、汐科廠、彰化縣金馬廠及北部兩處新據點接續投入營運。

去年因疫情與停業衝擊營業收入，柏文出現成立以來首次年度虧損，但柏文董事會已通過110年度虧損撥補案，待彌補虧損為1.26億元，全數以法定盈餘公積彌補；另外，再以資本公積配發現金每股約1.29元，看好今年將恢復以往「同店成長」與「新店動能」的雙成長引擎。（編輯：楊凱翔）1110506