諾貝爾獎得主史提格里茲：新冷戰世界仍須擴大合作

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（中央社記者張璦台北7日電）諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲6日表示，疫情和俄烏戰爭改變世人對全球化的認知，世界愈趨分裂、恐迎來新冷戰，各國面臨的挑戰，將是必須擴大合作，以解決公衛、氣候變遷等全球性議題。

美國經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz）6日晚間應台北政經學院基金會邀請，以視訊方式發表演講；他在演說提到，COVID-19帶出科學、社會組織與共同行動、社會凝聚力和正確資訊的重要性，並認為，疫情和俄烏戰爭是21世紀未來走向的轉捩點。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，史提格里茲說，仰賴俄國天然氣的德國、歐洲和全世界都在承擔後果，再次凸顯市場經濟缺乏韌性，以及市場經濟的侷限性，也在在顯示，政府必須起到重要作用，確保市場機制運行穩當，以為全民服務。

史提格里茲表示，俄國進犯烏克蘭一舉破壞國際法治基本原則，改變全球秩序。據他觀察，「我們正在進入一個更為分裂的世界」。

史提格里茲說，美國史丹佛大學日裔教授法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）曾在冷戰結束後發表的著作中指出，相信世界會邁向民主自由和自由市場經濟；但如今的發展恰好相反，他指出，大家看看，當今巴西有總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、印度有總理莫迪（Narendra Modi），而中國已朝著日趨專制的方向發展，更顯而易見的，俄羅斯有專制的領導人。

史提格里茲說，未來，世界恐會迎來一場新冷戰，而這場新冷戰前景充滿不確定性，且將有地緣政治上「脫鉤」（decoupling）的現象發生；部分人士指出，世界脫鉤將付上代價，但他認為，「多元化」（diversification）實際上可能讓經濟更具韌性。

史提格里茲指出，氣候變遷是世界共同面對的問題，需各國攜手行動來解決，也就是說，全球面臨的挑戰在於進入新冷戰的同時，也有必要展開更多的全球性合作，展現出靈活度、坦誠、寬容和控制敵意。

演講最後，史提格里茲重申社會凝聚力的重要性；他認為，百年大疫和俄羅斯入侵烏克蘭是21世紀的轉捩點，他也有信心這一轉折能讓世界駛向正途。

現年79歲的史提格里茲曾出任世界銀行首席經濟學家、美國政府經濟顧問委員會主席等要職，他於2001年拿下諾貝爾經濟學獎，也曾獲「時代雜誌」提名為世界最有影響力的100人之一。（編輯：郭無患）1110507