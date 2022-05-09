泰博快篩出貨暴增 4月營收翻倍創歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）本土疫情爆發，快篩大廠泰博積極擴產因應需求，推動4月營收衝上新台幣12.4億元，月增119%，年增276%，創下歷史新高紀錄，隨著產能持續擴增，法人預期泰博5月營收有機會持續攀高。

泰博累計前4月營收30.33億元，年增80.9%。

配合政府政策與因應民眾迫切需求，泰博科技快篩產能從4月23日起的日產20到30萬劑，進一步拉升到週產能約200萬劑，後續將持續拉高產能。同時也分三階段進行降價。

第一波4月25日，1入裝從300元降為230元、5入裝從1500元降到1100元；第二階段降價是5月5日，1入裝再降至200元，5入裝降至950元；到了5月25日，5入裝每劑快篩試劑平均最低降到170元，1入裝降至每劑180元。

另外PCR檢測廠瑞基也因台灣本土疫情急升，檢測需求量隨之擴大，推升4月營收回溫到8765萬元，月增17.21%，年增39.16%；累計前4月營收3.23億元，年增9.41%。

瑞基也同時公布第1季財報，營收2.36億元，年成長1.3%；稅後淨利1億元，年成長7.3%；營業毛利76%；每股盈餘（EPS）2.39元，較去年同期成長7.2%。

瑞基表示，第1季成長動能主要來自COVID-19相關檢測產品。因Omicron疫情持續在各國蔓延，1月國際檢測需求較大，3月後國際Omicron疫情趨穩，但台灣疫情逐漸升溫，致國內需求再次上揚，帶動整體營收成長。4月本土疫情急升，PCR檢測需求量隨之擴大。近月積極配合政府防疫政策，調整產線，以供應台灣本土市場為優先。（編輯：趙蔚蘭）1110509