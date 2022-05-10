空調保固擬縮水 公平會認定聯合行為罰15業者1390萬

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）公平會今天宣布，空調業者趁著餐敘場合達成合意，打算聯合降低保固年限，對日立江森、聲寶、禾聯碩、三菱電機等15家業者合計處新台幣1390萬元罰鍰。

公平交易委員今天發布新聞稿表示，已在5日委員會議通過，認定國內15家空調業者透過餐敘場合，達成聯合降低保固年限的合意，已違反公平交易法第15條第1項規定，構成聯合行為。

公平會因此分別對日立江森公司、台松公司、和泰興業公司及雅光公司等4家業者各處250萬元罰鍰；聲寶公司、禾聯碩公司及三洋電機公司等3家業者各處80萬元罰鍰；格力公司、三菱電機公司、憶聲電子公司、新視代公司、萬士益公司、夏普公司及威技公司等7家業者各處20萬元罰鍰；宇暉科技公司處10萬元罰鍰，合計處1390萬元罰鍰。

公平會說明，多位民眾檢舉國內家用空調業者開會決議聯合降低保固年限，並提供相關事證資料，網路上也廣泛流傳空調業者保固即將縮水的訊息，公平會因此立案調查。

經調查發現，國內3大品牌空調業者日立、Panasonic及大金，自108年3月起，陸續將家用空調的全機保固年限從原先的3年延長至7年，其他市占率較小的品牌業者也紛紛跟進，形成各空調品牌保固條件上進行競爭。

不過公平會指出，空調業者在108年11月26日同業餐敘的場合，討論縮短家用空調保固年限並交換意見，15家空調業者最後達成合意「從109年1月1日起全機保固年限縮短為3年」，而且將合意內容製作成書面文件並簽名。

公平會表示，家用空調同質性高，具高度替代性，單一業者縮短保固年限就會面臨市場流失的風險，因此同業間藉由合意方式共同縮短保固年限，以確保共同利益。

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由於空調保固條件是消費者決定交易與否的重要考量因素，且涉案空調業者市占率總計超過90%，客觀上已足有影響台灣家用空調市場供需功能，違反公平交易法第15條第1項、事業不得為聯合行為的禁制規定，公平會予以開罰。

公平會提醒，同業之間對於價格、產量、交易對象、交易地區或其他相互約束事業營業活動達成合意，足以影響市場供需功能，就會構成聯合行為，與業者事後有無遵守執行該合意是兩件事；因此同業間見面應避免協議商品價格、交易條件等營業事項，以免違反公平交易法聯合行為規定。（編輯：趙蔚蘭）1110510