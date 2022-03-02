公平會白皮書列9大濫用競爭樣態 緊盯演算法聯合行為

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（中央社記者蘇思云台北2日電）公平會今天發布數位經濟競爭政策白皮書初稿，列出數位平台9大濫用市場地位支配樣態，更罕見將網路演算法涉及聯合行為納入探討，公平會表示，新科技讓廠商更容易掌握彼此價格，進而達到聯合行為，未來將加強科技執法。

數位經濟競爭政策白皮書初稿，探討五大競爭議題，包括市場界定與市場力衡量、濫用市場支配地位、結合、演算法與聯合行為、網路不實廣告。

其中，針對數位平台濫用市場支配地位，更是列出9大樣態，包括低價利誘、差別取價、最惠客戶條款與新聞媒體議價等。

新聞媒體議價部分，白皮書提到屬於跨部會議題，公平會未來執法方向上，會採取相關協助措施，促進新聞媒體業者與數位平台的協商。

此外，白皮書內容也提到，演算法與聯合行為涉及競爭面向，過往公平會較少觸及上述議題，這次寫入政策白皮書成為市場關注點。

公平會發言人陳志民晚間告訴中央社記者，廠商之間要有聯合行為，通常是協調價格一致性，不過總會廠商為搶市占、爭取訂單用差別價格銷售，聯合行為就很難成立。

陳志民說，有了AI技術、演算法後，廠商可以透過這項新工具，即時掌握是否有人偷降價，結果可能更容易達到聯合行為，產生過去沒有的新形式演算法勾結（algorithmic collusion），但認定勾結存在的舉證難度也會提升。

為避免聯合行為歪風盛行，公平會將視需求引進外部技術專家協助檢視演算法相關程式或指令，利用演算法所涉及的聯合行為，仍未脫離既有法律規範。

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未來執法方向上，陳志民表示，會強化市場研究及產業調查輔助個案審理，另外也會加強科技執法，同時建立廠商遵法意識。

公平會表示，數位經濟競爭政策白皮書初稿已公布在公平會網站，對內容有意見者，可在今年3月31日前提供建議給公平會，同時近期也將召開座談會，邀請專家學者、產業界代表及相關的政府機關針對白皮書初稿內容表示意見，並參考相關意見修正調整白皮書內容，再送該會委員會議審議後定稿公布。（編輯：潘羿菁）1110302