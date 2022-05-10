可成首季雙率雙降 淨利季減近4成每股賺2.81元

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（中央社記者吳家豪台北10日電）金屬機殼廠可成今天公布第1季財報，因營收規模減少、地緣政治動盪導致原物料價格飆漲，首季毛利率、營業利益率皆下滑，稅後淨利達新台幣20.57億元，季減39%，年減18.1%；每股盈餘2.81元。

根據可成提供的新聞資料，今年第1季合併營收72.21億元，季減11.9%，年減42.8%。季減原因為供應鏈缺料、運輸物流瓶頸與季節性因素影響；年減原因為出售泰州廠後，初期業務交接及存貨銷售產生的高基期所致。

可成第1季毛利率29.6%，季減3.5個百分點，年減2.2個百分點；營業利益率15.1%，季減3.8個百分點，年減7.1個百分點。

可成第1季稅前淨利為30.45億元，季減30.8%，年減14.4%。季減主因去年第4季處分蘇州閒置廠房認列近28億元淨利，墊高基期；年減主因高基期及去年第1季供應鏈缺料尚未浮現。

可成另公布4月合併營收11.18億元，月減58.3%，年減70.6%；今年前4個月累計合併營收83.38億元，較去年同期減少49.3%。

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可成表示，4月營收月減及年減皆因中國近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，多處實施封控，影響組裝廠客戶營運及拉貨速度；部分組立件供應商廠區位於封控區域，也影響料況，導致4月入庫、出貨進度均較預期落後。目前需求面尚稱穩定，待解封後，第2季底至第3季初可望加快出貨速度。

可成指出，去年缺料嚴重衝擊整體供應鏈及可成營收表現，今年主要變數為運輸物流。近期因俄烏戰事、中國封控，導致供應商進料、產品出貨、人力調配、運輸物流等受影響，可成正密切關注當地情勢變化，實際影響待進一步評估。（編輯：黃國倫）1110510