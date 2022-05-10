更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎
國際

烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九宮格匡列爭議多 教育部：請學校從寬認定防疫假
首頁 / 產經

台新藥眼科新藥三期臨床第一項子試驗解盲達標

2022/5/10 20:00（5/10 20:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北10日電）台耀轉投資台新藥今天重訊宣布，研發中眼科新藥APP13007人體第三期臨床試驗第一項子試驗主要療效指標達到臨床及統計顯著意義，預計下半年完成全部試驗報告。

台新藥今天停牌一天進行三期解盲重大訊息記者會，台新藥表示，此臨床試驗是一個多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，用於評估APP13007對於眼部手術後發炎反應和疼痛的治療效果及安全性研究，總受試人數為378人。

台新藥研發專案APP13007第三期臨床試驗包含CPN-301及CPN-302兩項子試驗，目前完成數據分析的是CPN-301臨床主要試驗指標，CPN-302人體臨床試驗受試者收案完成，尚在進行安全性追蹤，預期於2022年下半年完成第三期臨床試驗全部報告，惟實際時程將依執行進度調整。

台新藥表示，預計2022年下半年完成第三期臨床試驗全部報告後，再將美國地區的APP13007藥品商業化權利對外授權。

根據IQVIA統計顯示，2019年美國用於眼科手術後抗發炎類固醇製劑的市場規模達到7.8億美元。（編輯：趙蔚蘭）1110510

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族