台新藥眼科新藥三期臨床第一項子試驗解盲達標

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）台耀轉投資台新藥今天重訊宣布，研發中眼科新藥APP13007人體第三期臨床試驗第一項子試驗主要療效指標達到臨床及統計顯著意義，預計下半年完成全部試驗報告。

台新藥今天停牌一天進行三期解盲重大訊息記者會，台新藥表示，此臨床試驗是一個多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，用於評估APP13007對於眼部手術後發炎反應和疼痛的治療效果及安全性研究，總受試人數為378人。

台新藥研發專案APP13007第三期臨床試驗包含CPN-301及CPN-302兩項子試驗，目前完成數據分析的是CPN-301臨床主要試驗指標，CPN-302人體臨床試驗受試者收案完成，尚在進行安全性追蹤，預期於2022年下半年完成第三期臨床試驗全部報告，惟實際時程將依執行進度調整。

台新藥表示，預計2022年下半年完成第三期臨床試驗全部報告後，再將美國地區的APP13007藥品商業化權利對外授權。

根據IQVIA統計顯示，2019年美國用於眼科手術後抗發炎類固醇製劑的市場規模達到7.8億美元。（編輯：趙蔚蘭）1110510