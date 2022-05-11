基金追募遭調查 街口投信：恪守公平原則

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（中央社記者吳家豪台北11日電）街口投信2020年追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，遭檢舉未公平對待投資人。街口投信今天發布5點聲明表示，辦理基金追募均恪守公平原則，已分散配售予近百家不同法人及諸多自然人，並非僅配售予特定對象。

街口集團執行長胡亦嘉今天也在個人臉書帳號發布街口投信聲明書，但未多做解釋。

檢調先前獲報，胡亦嘉涉嫌辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元，胡亦嘉等5人遭檢調約談。

街口投信聲明指出，街口布蘭特原油正2期貨ETF（指數股票型基金）配售原則經金融監督管理委員會確認可行，並公告於街口投信網站後，依照當時金管會相關函令及擬定配售原則，藉由配售予主要參與券商和法人為主、自然人為輔的方式辦理基金配售，並將追加募集組數40%（即800組配售額度）分配予自然人認購。

其次，街口投信於民國109年7月至9月街口布蘭特原油正2期貨ETF受處分期間，自然人配售是採抽籤方式辦理，但因為自然人認購意願低、申購組數少，原先提供給自然人認購的800組中，完成繳款申購者僅483組。

街口投信聲明指出，自然人配售週期結束後，街口投信將自然人無意願購買的剩餘組數改洽參與券商和法人申購。先後向街口投信申購取得街口布蘭特原油正2期貨ETF的參與券商和法人有近百家，並無僅限於少數特定人購買的情形。

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街口投信表示，「公平待客原則」依金融消費者保護法只適用於一般投資人，對於申購的自然人，街口投信已依金管會確認可行的內部配售原則，保留充分組數公平分配給所有申購者，與法相符。

街口投信聲明強調，綜觀實際配售結果，街口投信已將街口布蘭特原油正2期貨ETF分散配售予近百家不同法人及諸多自然人，無僅配售予特定對象或就特定對象給予較優惠交易條件的情事。（編輯：張良知）1110511