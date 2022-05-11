上櫃業績發表會 下週三大系列主題率先登場

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）櫃買市場業績發表會下週開跑，18日起由「半導體」、「富櫃200」、「通訊網路」三大主題率先登場，IEK-KY、聚積及M31打頭陣。

櫃買中心表示，配合上櫃公司111年第1季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，將於5月18日、19日及20日接續推出「半導體」、「富櫃200」及「通訊網路」等主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加）。

櫃買中心指出，台灣半導體產業具備強大全球競爭優勢，位居電子產業領導地位，半導體類股市值在整體櫃買市場逾3成以上，其景氣變化與資本市場波動息息相關，5月18日邀請砷化鎵及磷化銦微電子磊晶片廠商IET-KY、光電應用晶片設計廠商聚積及專業矽智財IP廠商M31等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，該指數與台灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，為利投資人掌握整體櫃買市場動向，5月19日邀請眼科診所與眼鏡門市廠商大學光學、特用化學材料通路廠商崇越電通及導線架廠商長科*等3家公司經營團隊線上直播說明。

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櫃買中心提到，受到疫情影響，全球遠距工作及線上學習人數大幅增加，企業積極建置更為迅速便捷通訊網路設備與雲端應用技術，促使相關產品需求成長，5月20日邀請光纖被動元件與模組廠商上詮、網通裝置檢測驗證廠商耕興及通訊網路設備製造廠商普萊德等3家公司經營團隊線上直播說明。

櫃買中心系列業績發表會主題，後續還有「車用零組件」、「生技醫療」及「半導體」等。（編輯：黃國倫）1110511