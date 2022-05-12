中航：煤炭搶運推升運價 看好散裝航運市場表現

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中國航運股份有限公司12日舉行111年股東常會，因COVID-19疫情嚴峻，特地選在戶外搭棚辦理，董事長彭士孝（後中）擔任主席主持股東常會。中央社記者徐肇昌攝 111年5月12日

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（中央社記者賴言曦台北12日電）中航董事長彭士孝今天表示，受俄烏戰爭影響，各國搶運煤炭，且中國大陸造船廠因封控延後交船，市場上運力供不應求，預料今年散裝航運的表現仍能保持不錯趨勢。

以海岬型散裝船為主力的中航今天召開股東會，會中承認2021年各項財務表冊，並通過每股配發現金股利新台幣2.68元。

中航2021年合併營業收入35.5億元，營業淨利3.5億元，加上營業外收益7.6億元，稅後盈餘10.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.27元。

彭士孝表示，今年第一季受俄烏戰爭、中國大陸封控等不確定因素影響，中國大陸造船廠新船交付遞延，市場上運力供不應求，對推升運價有正面影響。

彭士孝提到，各國禁止俄羅斯煤炭進口後紛紛從其他產煤國進口煤炭，且俄烏戰爭讓原先採用天然氣的歐洲反過來買煤，長程船期增加，運輸需求有撐；前述因素加總來看，運價趨勢正向，預料散裝航運今年仍會有不錯表現。

船隊規劃方面，彭士孝說明，去年簽約建造的4艘21萬載重噸的節能環保散裝貨輪，將於2023年起陸續交船投入營運。

在倉儲物流業務方面，彭士孝表示，因桃園地區貨櫃集散站土地開發具發展潛力，部分集散站陸續退出市場，不過台北港持續發展中，為貨櫃集散站帶來新商機。（編輯：張良知）1110512

中國航運股份有限公司董事長彭士孝12日在台北市中山區一間飯店的戶外廣場，出席主持111年股東常會。中央社記者徐肇昌攝 111年5月12日