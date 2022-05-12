外資賣股匯出台幣貶值過大 楊金龍：必要時進場調節

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央行總裁楊金龍表示，外資賣股匯出確實導致股匯市波動較大，但台灣資金動能無虞，央行也緊盯匯市，若有必要將進場調節。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）今年以來熱錢大出逃，使得台灣頻頻上演股匯雙殺的戲碼，央行總裁楊金龍坦言，外資賣股匯出確實導致股匯市波動較大，但台灣資金動能無虞，央行也緊盯匯市，若有必要將進場調節。

楊金龍今天赴立法院財政委員會就「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行專題報告。

立委除了關切升息以及房市管制動向，也對新台幣近期跌跌不休的狀況提出質詢。

楊金龍表示，外資在股市扮演非常重要的角色，當外資考量美國聯準會升息等因素，持續出走，股市就會受影響，而外資今年以來在股市賣超的金額幾乎都匯出，約達200億美元，進而導致新台幣貶值。

楊金龍強調，雖然外資賣股匯出導致股匯市波動，但台灣長期以來儲蓄豐沛，「資金動能沒問題」。

根據央行統計，今年截至5月11日，新台幣匯率已經貶值6.78%，貶幅與韓元相當，大於新加坡幣、人民幣，但小於日圓的11.43%。

立委關注央行有無30元防線，楊金龍表示，央行沒有防線，也不是看多少價位才進場，重點在於波動度；只要外資進出影響市場秩序，波及金融穩定，央行就會進場調節。

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但也有立委憂心，央行頻頻進場調節，恐引來美國匯率操縱國的指控。楊金龍表示，據他了解，美國的報告應該5月後就會出爐，而台灣與美國溝通良好、管道非常順暢，「他們對我們作為也沒多大意見」。

楊金龍補充，台灣去年全年並沒有超過美國在匯率指標部分設定的標準，暗示台灣被列為匯率操縱國的可能性不大。（編輯：潘羿菁）1110512