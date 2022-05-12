沛爾生醫啟動CAR-T臨床實驗 擠身高階細胞療法行列

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）癌症免疫療法近來在全球受到高度關注，獲得緯創、宏碁等大廠支持的沛爾生醫今天宣布，日前獲食藥署核准執行治療淋巴癌的CAR-T第一、二期臨床試驗，今年5月起將啟動CAR-T臨床實驗。

沛爾生醫表示，已獲食藥署核准執行以CAR-T治療復發或難治型的B細胞淋巴癌第一、二期臨床試驗，將在台大、台北榮總、高醫進行臨床實驗收案，規劃第一期收納9人，第二期收納37人。

臨床試驗的受託機構百瑞精鼎（Parexel International）為總部位於美國的跨國臨床研究委託機構（CRO），同時設立獨立的數據與安全性監測委員會（DSMB）監督臨床試驗的進行。

沛爾生醫指出，沛爾生醫具完全自主的基因工程技術及專利製程，同時結合國內上下游產業，建立無縫供應鏈。

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癌症免疫療法目前已成為大國間的生技大戰，歐美各國已經陸續頒發藥證，適應證包括B細胞淋巴癌、血癌（以CD19為標的抗原）及多發性骨髓瘤（以BCMA為標的抗原）。相對於國際上細胞療法的飛速進步，台灣在基因修飾的免疫細胞治療領域起步較晚，為此政府已積極推動「再生醫療製劑管理條例」，全力扶持基改細胞免疫療法的發展。

國內最早投入癌症免疫細胞研究、英國倫敦帝國學院講座教授、沛爾生醫創辦人林成龍認為，高階細胞療法才是癌症免疫細胞治療的主戰場。他呼籲台灣應該產官學通力合作、打團體戰，快速縮短台灣與國際的差距。（編輯：黃國倫）1110512