裕隆轉投資加持 首季每股賺2.12元創新高
2022/5/12 22:24
（中央社記者韓婷婷台北12日電）裕隆公司受惠旗下裕融等轉投資事業獲利貢獻挹注，今年第1季稅後盈餘新台幣20.72億元，年增52.5%，創單季次高，每股盈餘（EPS）2.12元則創單季新高。
裕隆雖然受到整體車市到晶片短缺與疫情因素干擾，但本業及業外表現均亮眼，第1季合併營收190.38億元，年減7%，營業毛利65.41億元，年增9.46%，毛利率34.36%，營業利益24.54億元，年增32.31%，稅後純益20.72億元，年增52.5%，每股純益2.12元，創單季新高紀錄。
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裕隆包括中華車、裕融等轉投資公司的獲利都較去年同期成長，其中裕隆持股45.75%的裕融第1季稅後盈餘達16.22億元，年增幅50.26%，續寫單季新高，成為集團金雞母。
裕隆今天董事會除了公布財報外，也代子公司華創車電技術中心公告現增案，主要為配合公司營運所需，將辦理發行7000萬股普通股，發行價格為新台幣10元，保留10%由員工認購，其餘90%由原股東按比例認購。現增認股基準日為6月23日。（編輯：趙蔚蘭）1110512
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