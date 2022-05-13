耕興看好網通規格提升商機 大股東連5個月加碼

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（中央社記者張建中新竹13日電）網通規格不斷提升，帶動檢測需求持續成長，耕興看好營運可望受惠，營收將可挑戰新高。耕興大股東友興投資連續5個月自櫃買市場加碼買進持股。

耕興表示，去年高階5GHz發證量有241件，市占率達10.54%，搭載WiFi 6E的旗艦級無線路由器有20件，市占率更高達62.5%，穩居世界第一。

受惠5G及WiFi檢測強勁需求，耕興去年營收與獲利同創新高，營收新台幣43.2億元，歸屬母公司淨利10.68億元，每股純益11.01元。

耕興今年第1季營運持續繳出亮麗成績單，季營收12.35億元，年增22.4%，歸屬母公司淨利3.6億元，創單季獲利新高，年增44.13%，每股純益3.72元。

耕興指出，隨著網通晶片廠推出全新的5G毫米波及WiFi 7晶片，此外，應用領域也擴及工業、醫療、車用及智慧家居等，將帶動檢測需求成長，耕興營收與獲利可望提升。

受國際股市動盪影響，耕興股價不斷滑落，今年最低達171.5元，今年來下跌45.5元，跌幅20.96%。耕興大股東友興投資自櫃買市場加碼，以實際行動展現對耕興的信心。

據公開資訊觀測站資料顯示，友興投資連續5個月買進耕興股票，共486張，持股增至2萬6382張，增幅約1.87%。（編輯：楊凱翔）1110513